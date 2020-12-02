Учебный онлайн-фестиваль по искусственному интеллекту стартовал в России

Чтобы принять участие в интенсивах, отбор проходить не нужно. Мероприятие открыто для школьников, студентов и всех желающих улучшить навыки программирования или начать карьеру в IT. Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития ИТ-образования МФТИ.

15 ведущих вузов и общественных организаций со всей России организовали интенсивы по алгоритмическому программированию RuCode 2.5. Это мероприятие станет продолжением двух учебных фестивалей RuCode, которые прошли весной и осенью 2020 года. Также оно станет преддверием третьего RuCode, старт которого намечен на 2021 год.

Учебный фестиваль поделен на несколько частей. Первая — онлайн-курсы: «Быстрый старт в искусственный интеллект», «Быстрый старт в спортивное программирование» и «Основы С/C++ для спортивного программирования». Вторая часть пройдет до 4 декабря — это интерактивные интенсивы по алгоритмическому программированию. И третья часть мероприятия пройдет 6 декабря. В этот день участников ждет зачет в формате захватывающего соревнования по алгоритмическому программированию.

В пресс-службе отметили, что задачи разбиты по двум уровням сложности: дивизион A/B — для опытных участников соревнований по программированию и дивизион C/D — для новичков. Темы, которые будут разбираться на занятиях, можно посмотреть на сайте фестиваля.

«Алгоритмическое мышление и понимание принципа решения задач по программированию — это чрезвычайно важные навыки при трудоустройстве, ведь многие IT-компании на собеседованиях просят кандидатов решить алгоритмические задачи», — рассказал директор по дистанционным программам МФТИ Алексея Малеева.

После интенсивов и чемпионата выпускники вузов получат удостоверение государственного образца о повышении квалификации по программе «Интенсивное программирование». А школьникам и студентам будет выдан сертификат о дополнительном образовании МФТИ. Этот документ — приятный бонус, который в дальнейшем поможет зачесть эту дисциплину в университете.

Учебный фестиваль RuCode популярен не только в России. За все время участие приняли 30 000 человек из 57 стран мира и 80 регионов нашей страны.