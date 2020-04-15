Учебный год в школах Башкирии может закончиться раньше

Елена Хаффазова, начальник Управления образования администрации Уфы, заявила, что Радий Хабиров, глава Башкортостана, может принять решение о досрочном завершении учебного года.

По словам Хаффазовой, самое главное, чтобы дети сейчас получали знания. Она также сообщила, что теоретически возможно экстерном завершить учебный год.