15 апреля 2020, 11:13
Учебный год в школах Башкирии может закончиться раньше
Вопрос о досрочном завершении учебного года в Башкирии подняли на брифинге в мэрии. Об этом написал сайт ToDay News Ufa.
Елена Хаффазова, начальник Управления образования администрации Уфы, заявила, что Радий Хабиров, глава Башкортостана, может принять решение о досрочном завершении учебного года.
По словам Хаффазовой, самое главное, чтобы дети сейчас получали знания. Она также сообщила, что теоретически возможно экстерном завершить учебный год.