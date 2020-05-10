Учебный год в российских школах начнется 1 сентября. Не онлайн

«Живое общение с учителем, живое общение с другими учениками невозможно заменить ничем и никогда. Я уверен, что это не произойдет при нашей с вами жизни точно. Классический урок, на который приходит ученик в школу, приходит к учителю, будет продолжаться с первого сентября», — сказал Глушко.

Другой заместитель главы министерства, Андрей Николаев сообщил, что в системе образования ничего кардинально меняться не будет. Также он опроверг слухи о сокращении учителей и переходе на дистанционное преподавание и обучение. Как передает слова чиновника агентство Nation News, все преподаватели останутся на своих должностях, сокращать их никто не планирует.

Ранее стало известно, что российские детские сады и школы откроют свои двери на последнем этапе ослабления ограничений. Об этом заявляла руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.