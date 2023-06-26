Образование 26 июня 2023, 13:41 Учебный год в приграничных школах Белгородской области начнется онлайн Школьников из приграничных районов Белгородской области переведут в онлайн-режим Unsplash

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Новый учебный год для учащихся школ Белгородской области, находящихся в 20-километровой зоне от границы с Украиной, начнется в онлайн-режиме, заявил глава регионального Минобразования Андрей Милехин. В ходе оперативного совещания областного правительства он уточнил, что специалисты разрабатывают модели смешанного обучения для девяти муниципалитетов, сообщил ТАСС.

Министр образования Белгородской области рассказал, что на расстоянии до 20 километров от границы очного обучения не будет. Сейчас специалисты прорабатывают варианты подвоза учеников в более отдаленные школы.

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Для Белгорода, Яковлевского и Новооскольского округов, а также девяти приграничных муниципалитетов продумывают модели смешанного обучения.

«Очного подхода, онлайн-обучения, а также варианты самоподготовки. Нам потребуется внесение изменений в документы, чтобы такая модель была принята», — добавил Андрей Милехин.

На такое решение пошли из-за обстрелов со стороны ВСУ. В городе Грайвороне уже восстановили 96 из 117 поврежденных домов, заявил губернатор Вячеслав Гладков.