Учебный год в челябинских школах начнется в очном формате

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что учебный год в регионе начнется в очном формате. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он отметил, что дистанционного обучения пока не планируется. Будет уделяться внимание вакцинации сотрудников образовательных учреждений. «Коронавирусные ограничения накладывают отпечаток, но система образования в регионе должна работать в надежном, плановом режиме», — сказал он.