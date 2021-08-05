05 августа 2021, 20:35
Учебный год в челябинских школах начнется в очном формате
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что учебный год в регионе начнется в очном формате. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Он отметил, что дистанционного обучения пока не планируется. Будет уделяться внимание вакцинации сотрудников образовательных учреждений.
«Коронавирусные ограничения накладывают отпечаток, но система образования в регионе должна работать в надежном, плановом режиме», — сказал он.