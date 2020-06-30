Учебный год начнется в России 1 сентября

Учебный год в России откладывать не будут. Он традиционно начнется 1 сентября. Об этом рассказал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети. Они соскучились по школе. Готовятся учителя — они тоже хотят увидеть своих учеников», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, меры по эпидемической защите будут усилены в связи с опасностью распространения коронавируса. Регионы об этом оповестили.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что с высокой долей уверенности российские школьники вернутся к обучению уже в начале сентября. Для организации учебного процесса в создавшихся условиях уже подготовлены специальные рекомендации.

Дети и молодые люди в России перешли на дистанционное обучение этой весной из-за эпидемии коронавируса. В итоге в этом учебном году они не вернулись в школы и университеты. В связи с этим общую сдачу ЕГЭ отменили. Экзамен сдают только те выпускники, кто собирается поступать в вузы.