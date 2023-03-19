19 марта 2023, 12:41
Учебный год для студентов технического вуза Мариуполя начнется 1 сентября
Хуснуллин рассказал Путину о возвращении студентов Приазовского ГТУ Мариуполя к учебе
Учеба в Приазовском государственном техническом университете Мариуполя возобновится 1 сентября. Более трех тысяч студентов и преподавателей придут на лекции. Как сообщило РИА «Новости», об этом президенту России Владимиру Путину рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
Он пояснил, что с нового учебного года начнет работать один из корпусов вуза на 82 тысячи квадратных метров. Всего в университет придут три тысячи человек.
Реклама
«Пойдут учиться?» — уточнил Путин, на что Хуснуллин ответил утвердительно.
Реклама
Российский лидер приехал в Мариуполь в воскресенье, 19 марта. За рулем автомобиля он проехал по городу, чтобы осмотреть ход восстановления. В поездке главу государства сопровождал вице-премьер правительства Марат Хуснуллин.
Путин посетил здание филармонии и пообщался с местными жителями, подчеркнув, что объемы жилого фонда увеличат. Вице-премьер Хуснуллин подчеркнул, что в этом году запуск отопительного сезона в Мариуполе пройдет без каких-либо проблем.
Вузы
Владимир Путин
Мариуполь
Реклама
Реклама