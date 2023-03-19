Образование 19 марта 2023, 12:41 Учебный год для студентов технического вуза Мариуполя начнется 1 сентября Хуснуллин рассказал Путину о возвращении студентов Приазовского ГТУ Мариуполя к учебе РИА «Новости»

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Учеба в Приазовском государственном техническом университете Мариуполя возобновится 1 сентября. Более трех тысяч студентов и преподавателей придут на лекции. Как сообщило РИА «Новости», об этом президенту России Владимиру Путину рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что с нового учебного года начнет работать один из корпусов вуза на 82 тысячи квадратных метров. Всего в университет придут три тысячи человек.

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«Пойдут учиться?» — уточнил Путин, на что Хуснуллин ответил утвердительно.

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Российский лидер приехал в Мариуполь в воскресенье, 19 марта. За рулем автомобиля он проехал по городу, чтобы осмотреть ход восстановления. В поездке главу государства сопровождал вице-премьер правительства Марат Хуснуллин.

Путин посетил здание филармонии и пообщался с местными жителями, подчеркнув, что объемы жилого фонда увеличат. Вице-премьер Хуснуллин подчеркнул, что в этом году запуск отопительного сезона в Мариуполе пройдет без каких-либо проблем.