Учебные учреждения закрыли на карантин в Перми

«Карантин вводится с 7 по 15 февраля включительно. Учебная деятельность школьников будет организована с применением дистанционных технологий», — уточнили в пресс-службе.

Детские сады будут работать, несмотря на карантин в школах. Их руководство может самостоятельно закрыть некоторые группы.

«На территории Пермского края продолжают действовать введенные ранее дополнительные мероприятия, в том числе „утренний фильтр“ в дошкольных организациях, ограничение посещения больных в стационарах и учреждений социального обслуживания», — отметили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Студенты и сотрудники вузов на карантин не уходят. Решение об их закрытии необходимо принять Министерству образования РФ.