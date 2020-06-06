Учебные курсы по генетике появятся в российских школах

«Правительству РФ обеспечить разработку отдельных учебных курсов и дисциплин (модулей) в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей», — говорится в документе.

Педагогам предложат специальные курсы повышения квалификации в этой сфере.

Разработать курсы кабинету министров поручил глава государства Владимир Путин. Ранее он провел совещание о развитии генетических технологий в России с ведущими специалистами и представителями ведомств.

По итогам совещания Путин предложил запустить на базе образовательного центра «Сириус» учебные курсы по генетике для школ, сообщало агентство «Интерфакс». Он отметил это одной из важных стратегических задач для подрастающего поколения. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала генетику современным направлением, ставшим в последнее время «очень модным».

Сейчас генетике обучают только в высших учебных заведениях, их около сотни на всю Россию.