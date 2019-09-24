Учебные дроны и комната для отдыха. Сразу 4 центра «Точка роста» открылись в Чехове
Открытие центра образования цифрового и гуманитарного профиля в школе поселка Новый Быт стало настоящим событием. Внутри здания — все отвечает современным требованиям.
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Пятиклассница Соня Елизарова уже умело обращается с квадрокоптером. Девочка говорит, что он помогает ей в учебе. Например, она использует дрона, чтобы осмотреть окрестности и посмотреть на деревья с высоты птичьего полета.
Теперь на уроках технологии и информатики будут использоваться роботы и специальные компьютерные программы. Даже на уроках ОБЖ школьникам будут рассказывать о безопасности с помощью высокотехнологичных макетов.
Виртуальные шлемы, 3D-принтеры, 3D-ручки — все это теперь доступно школьникам поселка Новый Быт. Причем все это будет работать не только в рамках школьной программы, но и как часть дополнительного образования. До семи вечера двери школы открыты для всех.
«Огромный блок допобразования по разным направлениям. Поэтому дети, приходя в сельскую школу, не ограничены в своем временном промежутке или в транспортном, чтобы доехать до этого центра. Вот он, бери и пользуйся», — рассказала Начальник управления образования горокруга Чехов Елена Жданкина.
Кроме того, в школе теперь есть комната релаксации и снятия стресса. После уроков ребята могут порисовать фигуры на песке, а во время перемены заняться развитием мелкой моторики.
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Такие центры образования открыли уже в четырех школах городского округа Чехов. На подходе следующие поселковые учебные заведения.
«В ближайшие два года будет открыто еще пять таких центров. Из наших 16 сельских школ в девяти будут такие развивающие центры. То есть это то, что позволит тем детям, которые учатся в сельских школах, получить прекрасное дополнительное образование, не выезжая со своих территорий», — отметила Марина Кононова, глава Чехова.
Теперь прогуливать школу ученикам точно не захочется, ведь и на уроках, и на переменах можно заниматься тем, что им действительно интересно.