Образование 19 апреля 2023, 04:23 Учебники по истории с разделом о СВО поступят в школы к сентябрю Замглавы Минпросвещения Васильева: учебники с разделом о СВО поступят в школы к сентябрю РИА «Новости»

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Новые учебники по истории для старших классов с разделом о СВО поступят в российские школы к 1 сентября 2023 года. Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева.

«Что касается новых учебников истории, они сейчас создаются. В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов. В школу они придут с 1 сентября», — сообщила Васильева.

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Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что новые учебники раскроют причины начала спецоперации. Учебник планируют выпустить этим летом, поэтому уже с 1 сентября ученики 10–11-х классов смогут начать по нему работать.

Министерство просвещения России выпустило учебники на классическом украинском языке для младших классов и разрабатывает пособия для учащихся средней школы. Школьники в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях смогут изучать украинский язык как основной или факультативный предмет.