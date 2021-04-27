Учебники истории с малым освещением Сталинградской битвы уберут из колледжей

Замену учебников по истории проведут в российских колледжах. Из библиотек учебных заведений заберут книги, где недостаточно полно освещался ход Сталинградской битвы. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что ведомство вместе с депутатами Госдумы подготовит поправки к закону «Об образовании», которые усилят контроль за содержанием учебной литературы.

«Надеюсь, что этот законопроект будет принят и со следующего учебного года во всех колледжах будут те учебники истории, в которых не будет тех фактов, о которых говорил наш президент», — заявил Кравцов.

С критикой учебника по истории, где в неполной мере описаны события Сталинградской битвы, выступил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Российский лидер подчеркнул, что авторы дают подробности об открытии «второго фронта», но при этом только упоминают одно из самых крупных сражений Великой Отечественной войны.

Ura.ru сообщило, что в ходе проверки учебной литературы Министерство просвещения начало проверку учебной литературы. Выяснилось, что речь идет об учебнике «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Олега Волобуева.

По данным Минпросвещения, это учебное пособие используется в ряде российских колледжей с 2013 года.