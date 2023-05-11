Образование 11 мая 2023, 16:03 Участников СВО предложили принимать в вузы без экзаменов Депутат Останина внесла в Госдуму закон о приеме участников СВО в вузы без экзаменов РИА «Новости»

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Законопроект об упрощенном порядке зачисления в вузы участников специальной военной операции внесли на рассмотрение в Госдуму. Документ подготовила глава комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи женщин и детей Нина Останина.

В опубликованном в базе Госдумы законопроекте говорится, что прием участников специальной военной операции в средние и высшие учебные заведения должен проходить без экзаменов, по результатам успешного собеседования.

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Обратиться в образовательное учреждение участники специальной военной операции смогут в течении трех лет после демобилизации или увольнения с со службы.

Специальности и направления, куда бывшие участники боевых действий смогут поступить только после успешного собеседования, установит правительство России.