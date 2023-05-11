11 мая 2023, 16:03
Участников СВО предложили принимать в вузы без экзаменов
Депутат Останина внесла в Госдуму закон о приеме участников СВО в вузы без экзаменов
Законопроект об упрощенном порядке зачисления в вузы участников специальной военной операции внесли на рассмотрение в Госдуму. Документ подготовила глава комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи женщин и детей Нина Останина.
В опубликованном в базе Госдумы законопроекте говорится, что прием участников специальной военной операции в средние и высшие учебные заведения должен проходить без экзаменов, по результатам успешного собеседования.
Реклама
Обратиться в образовательное учреждение участники специальной военной операции смогут в течении трех лет после демобилизации или увольнения с со службы.
Специальности и направления, куда бывшие участники боевых действий смогут поступить только после успешного собеседования, установит правительство России.
Вузы
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама