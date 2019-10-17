Участники Worldskills из Подмосковья отправились на стажировку в Германию

Участники Worldskills из Московской области отправились в Германию на стажировку. В течение недели им предстоит изучить опыт своих коллег из Центра дополнительного образования Лейпцига по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Участники также получают уникальную возможность и расширить свои знания в области иностранного языка.

В делегации от Московской области присутствуют и эксперты. Полученные ими знания и приобретенные расширенные навыки в своих компетенциях улучшат качество и уровень тренировок в дальнейшем.

Благодаря постоянному профессиональному развитию участников движения «Ворлдскиллс Россия» из Московской области повышается их конкурентоспособность на рынке труда.