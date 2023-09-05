Образование 05 сентября 2023, 20:29 Участники СВО смогут бесплатно посещать подготовительные курсы вузов Минобрнауки: участников СВО примут на подготовительные курсы в вузах бесплатно unsplash.com

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Минобрнауки России подготовило проект приказа о бесплатном приеме на подготовительные курсы в вузах участников спецоперации и их детей, сообщили на сайте ведомства. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.

Возможность бесплатного обучения предоставят россиянам, которые имеют право на поступление в вузы на бюджетные места в пределах отдельной квоты. Речь идет о военных, добровольцах, других категориях военнослужащих и их детей.

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Из документа следует, что на бесплатное обучение на подготовительных отделениях в вузах также смогут рассчитывать дети, чьи родители-медики погибли во время пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что с сентября 2023 года участники специальной операции и их дети смогут перевестись с платного обучения в колледжах и вузах на бюджетное при отсутствии дисциплинарных взысканий и задолженностей.