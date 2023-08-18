Образование 18 августа 2023, 10:16 Участники СВО и их дети в сентябре смогут перевестись на бюджетное обучение Минобрнауки утвердило право участников СВО перейти на бюджетное отделение вуза РИА «Новости»

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В новом учебном году участники спецоперации и их дети смогут перевестись с платного обучения в колледжах и вузах на бюджетное при отсутствии задолженностей и дисциплинарных взысканий. Такую льготу утвердило Минобрнауки России, сообщил RT.

Новый порядок согласовали с Минпросвещения. Участники спецоперации на Украине, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, равно как и их дети, смогут подать заявление на перевод с платного отделения на бесплатное и занять перераспределенное вакантное бюджетное место. Для этого, кроме заявления, потребуется документ, подтверждающий статус, а также выполнение нескольких условий. Например, отсутствие академических «хвостов», долгов по оплате обучения или дисциплинарных взысканий.

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Льгота распространится на студентов колледжей и вузов. Приказ Минобрнауки вступит в силу 1 сентября 2023 года, но через год, 31 августа 2024 года, прекратит действовать.

Правительство предлагало переводить участников СВО на бюджет независимо от того, есть ли на их факультетах свободные места. Для этого решили использовать вакантные ставки с других направлений, например, студент-юрист сможет перейти на бюджет за счет отчисленного бюджетника с истфака.