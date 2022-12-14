14 декабря 2022, 18:24
Участники клуба юных дипломатов из ЯНАО посетят учебные заведения МИД России
Школьники из клуба юных дипломатов ЯНАО посетят учреждения МИД России в Москве. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».
Уточняется, что 27 старшеклассников побывают в дипломатической академии, Ассоциации российских дипломатов, МГИМО МИД России и школе «Жар птица». Также школьники встретятся с председателем Ассоциации «Дипломаты будущего» Валерием Егошкиным и выпускниками клубов юных дипломатов.
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Ямальский «Клуб юных дипломатов» — единственный в Уральском федеральном округе. Его посещают более 70 учеников из Салехарда, Лабытнанги, Нового Уренгоя и Харпа.
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