Образование 03 января 2023, 13:25 Участниками программы по развитию российской приборной базы стали четыре вуза Фальков рассказал Путину о программе по развитию отечественной приборной базы РИА «Новости»

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Развитие приборной базы стало главной темой беседы президента России Владимира Путина и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Глава государства предложил обсудить ход реализации программы, в том числе создание приборов гражданского назначения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Валерий Николаевич, вопрос, на который я хотел бы обратить внимание, пообсуждать с вами, — это отечественная приборная база. У нас целая программа существует», — заявил Путин.

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Фальков отметил, что программу выделили в отдельный федеральный проект, над которым работают Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг. На ее реализацию заложили 12 миллиардов рублей на следующие три года.

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«Это для начала, потому что программа требует гораздо более серьезного финансирования, мы это сделаем в ближайшие годы, постараемся. Но, не откладывая в долгий ящик, мы уже определили четыре наших ведущих университета — это МФТИ, МИФИ, Бауманка и МИЭТ. И определили 15 самых ключевых позиций, довели до них почти миллиард рублей, и они уже плотно работают», — заявил министр.

Он добавил, что объемы выпускаемых приборов с 2023 года увеличат. Фальков подчеркнул, что нужно создавать востребованную базу, в которой заинтересовано большинство научного сообщества.

Отдельно в рамках проекта развивают производство учебно-лабораторного оборудования для российских вузов физического, химического и биологического направления.