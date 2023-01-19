Образование 19 января 2023, 13:48 Участникам спецоперации разрешат преподавать в школах Министр Кравцов: участники СВО смогут вести уроки военной подготовки после переобучения РИА «Новости»

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Преподавательская подготовка станет обязательным условием для участников специальной военной операции, готовых вести курс начальной военной подготовки в школах. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он напомнил, что НВП входит в предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Учителей по этому предмету готовят в педагогических вузах.

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«Те, кто сегодня выполняет свой гражданский долг в рамках специальной военной операции, могут затем преподавать в школе, но пройдя определенную переподготовку», — заявил Кравцов.

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Министр добавил, что работа с детьми требует особого подхода, поэтому определенная подготовка и отбор для преподавательской деятельности среди участников специальной военной операции необходимы.

Начальную военную подготовку в рамках уроков по основам безопасности жизнедеятельности включили в новую федеральную образовательную программу, подготовленную Минпросвещения.

Как отметил глава ведомства Сергей Кравцов, этот модуль образовательные учреждения смогут вводить в программу обучения при одобрении родителей школьников.