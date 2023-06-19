Образование 19 июня 2023, 20:48 Участник телешоу «Умницы и умники» из Нижнего Новгорода рассказал о планах поступить в МГИМО

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Гимназист из Нижнего Новгорода Илья Матвеев принял участие в шоу «Умницы и умники» и стал его призером. Об этом он рассказал сайту pravda-nn.ru.

Он попробовал свои силы в отборе и в итоге прошел до предфинала. Но там юноше не повезло. Поэтому на финал шоу он приехал уже как теоретик третьей степени. Однако он смог отличиться в этом статусе, став призером игры.

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Хотя это звание не дает возможности поступить в МГИМО без экзаменов, некоторые привилегии будущий абитуриент получит.

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