19 июня 2023, 20:48
Участник телешоу «Умницы и умники» из Нижнего Новгорода рассказал о планах поступить в МГИМО
Гимназист из Нижнего Новгорода Илья Матвеев принял участие в шоу «Умницы и умники» и стал его призером. Об этом он рассказал сайту pravda-nn.ru.
Он попробовал свои силы в отборе и в итоге прошел до предфинала. Но там юноше не повезло. Поэтому на финал шоу он приехал уже как теоретик третьей степени. Однако он смог отличиться в этом статусе, став призером игры.
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Хотя это звание не дает возможности поступить в МГИМО без экзаменов, некоторые привилегии будущий абитуриент получит.«Стать призером дорогого стоит. Каждый из „Умниц и умников“ достоин победы. Все были очень эрудированными и подготовленными, но для победы нужны бойцовские качества», — отметил Илья Матвеев.
Телевидение
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