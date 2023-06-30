Образование 30 июня 2023, 12:46 Участие в спецоперации решили поощрять 10 дополнительными баллами при поступлении в вузы Минобрнауки рекомендовало начислять абитуриентам по 10 баллов за службу в зоне СВО РИА «Новости»

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Вузы смогут начислять абитуриентам до 10 баллов за прохождение службы в зоне спецоперации на Украине. Бонус получат как мобилизованные, так добровольцы и контрактники, рекомендовали в Минобрнауки России.

На сайте федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования опубликовали письмо замглавы Министерства науки и высшего образования России Дмитрия Афанасьева с методическими рекомендациями к программам бакалавриата и специалитета.

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Образовательным организациям посоветовали вносить в зачет индивидуальных достижений военную службу по призыву, а также в зоне проведения спецоперации по контракту, в рамках мобилизации и в составе добровольческих объединений, но не больше 10 баллов. Изменения в правила приема поручили внести как можно скорее.

Предоставить военнослужащим льготы при поступлении в вузы призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В мае он написал правительству письмо с просьбой официально ввести такие преференции.