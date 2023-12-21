Образование 21 декабря 2023, 16:07 Тульский художник Корабельникова: чтение и рисование учит особенных детей рассуждать, сравнивать и делать выводы

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Художник-педагог Марина Корабельникова в беседе с «Тульской службой новостей» рассказала о работе с особенными детьми, объяснив, как рисование и чтение помогает им развиваться.

По словам педагога, через рисунки и чтение дети учатся не только рассуждать и сравнивать, но и делать выводы. Ученые давно выяснили, что творческие занятия образуют новые «нейросети» в голове.

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«Для многих просто повторить — уже подвиг, потому что разные особенности. Кому-то изобразить круг дается сложно. И представляете, какая для них радость, если получится картина, похожая на образец», — сообщила в разговоре с журналистами Корабельникова.