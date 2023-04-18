18 апреля 2023, 19:19
Цискаридзе назвал причины плохого взаимопонимания между школьниками и взрослыми
Матвиенко предложила показать выступление Цискаридзе на уроках «Разговоры о важном»
Современные дети плохо знают произведения, которые раньше подробно изучались, поэтому взрослые и школьники зачастую просто не понимают друг друга. Такое мнение высказал российский артист балета, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Николай Цискаридзе, говоря о внеурочных занятиях «Разговоры о важном» на совете по госполитике в сфере защиты семьи и детей. Его процитировал телеканала «Россия 24».
По его словам, говорить о важном, когда «тебя просто не понимают», не представляется возможным.
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«Нынешние дети знают сказку „Красавица и чудовище“, но они не подозревают, что „Аленький цветочек“ — то же самое. Все дело в том, что они не проходили это в школе", — отметил артист.
Цискаридзе также вспомнил о романе Михаила Булгакова «Белая гвардия», в котором описываются события Гражданской войны на Украине в конце 1918 года. По его словам, если бы люди подробно изучали это произведение, то заметили бы: «все, что ныне происходит, описано почти сто лет назад».
В ответ на его слова спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила показать выступление Цискаридзе в каждой школе в рамках «Разговоров о важном».
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