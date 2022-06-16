«Цифровое доверие»: как МегаФон защитит школьников в интернете

В российских школах появится платформа МегаФона по защите детей в цифровой среде. Пилотный проект в общеобразовательных школах оператор запустит совместно с Минпросвещения и Российским обществом «Знание». Соглашение о сотрудничестве заключено на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что защита детей от негативного и опасного контента — приоритетная задача.

«Соглашение о сотрудничестве, которое мы подписываем сегодня, станет первым серьезным шагом в этом направлении. Мы очень рады такому сотрудничеству с коллегами», — сказал он.

Проект обучающей платформы «Цифровое доверие», разработанный компанией МегаФон, появился еще в конце 2021 года. Генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан подчеркнул, что для компании важно сделать цифровое пространство безопасным для пользователей, особенно для детей и подростков.

«Тестирование нашей платформы в школах позволит донести важную информацию до максимального количества детей и дать родителям и педагогам полезный инструмент для взаимодействия с подрастающим поколением», — объяснил он.

Во время летних каникул обучающие лекции по контенту платформы пройдут в образовательном центре «Сириус». А уже с начала учебного года курс по цифровой безопасности стартует в общеобразовательных школах в рамках уроков «Окружающий мир» для учеников начальных классов и в рамках классных часов для старшеклассников.

Безопасность — детям

По замыслу разработчиков, платформа подготовит детей и подростков к потенциальным угрозам в Сети, научит правильно реагировать на них и даст соответствующий инструментарий. Еще одна не менее важная задача, по мнению министра просвещения, — помочь подрастающему поколению найти в Сети интересную, познавательную информацию, которая будет развивать личностные и гражданские качества ребенка.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль уверен, что цифровая грамотность и безопасность очень важны в жизни современного ребенка и подростка, так что учиться этому стоит как можно раньше.

На платформе «Цифровое доверие» материалы для детей будут подаваться в игровом формате, основам общения в интернете и защите персональных данных посветят интерактивный модуль. С подростками будут работать менторы, которые объяснят, как распознать кибербуллинг и бороться с ним, как не стать жертвой хакеров, а также как не попасться на фишинговые сайты и отличить ненадежный домен.

«Совместно с партнерами проекта мы планируем охватить всю аудиторию школьников разных возрастов, а на ресурсах „Знания“ материалы будут доступны всем желающим во всех уголках страны», — сказал Максим Древаль.

Родителям и педагогам

Платформа также будет полезна родителям и педагогам. Для взрослых появится специальный блок, в котором дадут советы, как лучше понять поведение детей в интернете, например, определить, что ребенок подвергается кибербуллингу, и помочь справиться с этим.

В создании контента для платформы «Цифровое доверие» участвуют психологи и эксперты в области кибербезопасности. Такое сотрудничество поможет научить взрослых лучше выстраивать диалог с ребенком, налаживать доверительные отношения, вовремя распознавать проблему и помогать ее решить.