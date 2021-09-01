Центры цифрового образования «IT-куб» открыли на Ямале

На Ямале открыли два центра цифрового образования «IT-куб». Теперь школьники региона смогут изучать сферу IT начиная с семи лет. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Проект поддержали Яндекс, Microsoft, LEGO, Samsung, Крибрум. В Новом Уренгое центр открыли в школе № 17. В Салехарде «IT-куб» появился на базе Обдорской гимназии. В этом году к клубу присоединятся 200 школьников возрастом от 12 до 17 лет.

«Это дополнительное образование, которое поможет детям в сдаче ЕГЭ, в формировании портфолио, в создании собственных программных проектов», — отметил руководитель салехардского IT-куба Илья Тимченко.