Образование 11 сентября 2023, 14:48 Центры поддержки участников СВО и их детей предложили создать в вузах Депутат Лантратова: в вузах нужно создать центры поддержки для участников СВО РИА «Новости»

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В российских вузах следует создать специальные центры поддержки и сопровождения студентов, которые поступают в учебные заведения в рамках отдельной квоты для участников спецоперации. С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Копия обращения на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова появилась в ее Telegram-канале.

Парламентарий обратила внимание, что в рамках приемной кампании 2023 года около 8,5 тысячи участников СВО и их детей зачислили в вузы по отдельной квоте. После студенты, по ее мнению, могут столкнуться с рядом проблем.

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Среди них она указала сложности в оформлении социальных стипендий и других положенных выплат, трудности при получении мест в общежитии. Помимо этого, Лантратова обратила внимание и на непростую адаптацию к академической среде и учебному процессу.

По ее мнению, такие центры могут оказывать студентам юридическую, психологическую и социальную помощь. Помимо этого, в их компетенции может быть и принятие персонализированных решений о поддержке ветеранов и их детей.

Причем аналогичный опыт в России уже есть, указала депутат. Так, в НИУ ВШЭ работает студенческий ситуационный центр, где оказывают поддержку родственникам участников СВО.

«Предлагаемые к созданию центры поддержки не будут дублировать функции госфонда поддержки участников спецоперации „Защитники Отечества“, а послужат дополнительным инструментом для адаптации ветеранов СВО и их детей в специфической студенческой среде», — выразила уверенность Лантратова.