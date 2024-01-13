Образование 13 января 2024, 17:30 Централизованного повышения цен в государственных вузах не будет Минобрнауки: централизованного повышения цен в госвузах не будет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Студенты, которые учатся в государственных вузах России на платных отделениях, не столкнутся с централизованным повышением цен на обучение. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Минобрнауки.

Там отметили, что большинство российских студентов учатся в госвузах бесплатно.

Реклама

«В отношении студентов государственных вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного повышения цен не будет», — сообщил собеседник агентства.

При этом в Минобрнауки не исключили, что некоторые университеты изменят свои цены в пределах инфляции.

Ранее профессор Евгений Белый заявил о необходимости адаптировать российскую систему высшего образования к сегодняшним реалиям. Он призвал вовремя корректировать программы подготовки специалистов и выступил против «оголтелого омоложения» преподавательского состава.