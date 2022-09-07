Центр спортивного программирования откроют в Ноябрьске | 360°

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Центр спортивного программирования откроют в Ноябрьске

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Власти Ноябрьска рассказали об открытии в городе регионального центра спортивного программирования. В первой смене, которая начнется 20 сентября, поучаствуют 100 юных ямальцев, изучающих языки программирования, написало ИА «Север-Пресс».

Лучшие педагоги региона и приглашенные эксперты будут помогать ребятам готовиться к олимпиадам.

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На данный момент в ЯНАО работают три физико-математические школы — в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое. Таким образом, ученики имеют дополнительную возможность изучать профильные предметы по углубленным программам и готовиться к конкурсам и олимпиадам.

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