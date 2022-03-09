Центр режиссуры появится в Большом театре кукол в Петербурге

В Большом театре кукол Санкт-Петербурга откроют центр режиссуры. О появлении образовательного проекта рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский, пишут «Невские новости» со ссылкой на социальные сети политика.

Решение открыть проект появилось после фестиваля «БТК.generation». В ходе мероприятия молодые мастера демонстрировали свои навыки.

«Это образовательная сессия, куда набираются драматурги, художники, театральные менеджеры, которые могут быть полезны молодым режиссерам для повышения квалификации», — сообщил Пиотровский.

Политик подчеркнул, что информации о том, когда именно начнет работать центр, не поступало. Однако по завершении обучения выпускники будут представлять свои спектакли продюсерам, критиками и директорам театров.