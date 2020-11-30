Центр подготовки строителей создадут в Кузбассе

Межрегиональный центр подготовки профессиональных строителей создадут в Кузбассе. Правительство России уже поддержало эту инициативу.

«В Кузбассе впечатляющая инфраструктура, на базе региона совершенно точно можно развивать такой центр. Важно, что и у потенциальных заказчиков есть запрос на создание централизованной образовательной системы», — заявил замминистра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков. Его слова приводит газета «Известия».

Центр подготовки строителей будет работать сразу в двух округах — Сибирском и Дальневосточном. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев уверен, что он поможет решить кадровую проблему.

Студентам центра будут платить стипендию, а затем отправлять на те стройки, где в них нуждаются. По словам Цивилева, уже сформирована первая группа учащихся по целевому заказу строительных компаний региона.

Эксперты отмечают, что в России как раз ощущается нехватка квалифицированных рабочих. При этом надобности в инженерах нет — сейчас в стране работают как минимум 120 тысяч людей с высшим образованием в строительной области.

Эту отрасль активно поддерживает правительство. Федеральные власти профинансируют строительство инфраструктуры в регионах.