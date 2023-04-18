Образование 18 апреля 2023, 23:04 Центр обучения русскому языку возведут в Индии по инициативе Мининского университета

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Мининский университет планирует откроет в Индии Центр обучения русскому языку и курсов повышения квалификации для преподавателей данной дисциплины. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу НГПУ.

Делегация Мининского университета посетила Нью-Дели с официальным визитом. В ходе поездки состоялась встреча ректора нижегородского вуза Виктора Сдобнякова и проректора по международному сотрудничеству Лилии Ерушкиной с представителями университета им. Джавахарлала Неру и Государственной школой Дели.

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Делегация обсудила строительство Центра, который удастся возвести благодаря гранту Минпросвещения РФ. Строительство планируют завершить до конца 2023 года.