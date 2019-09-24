Центр образования «Точка роста» открылся в сельской школе Балашихи

Центр образования «Точка роста» открылся на базе школы № 18 в деревне Черное в Балашихе. Об этом сообщила заместитель начальника управления по образованию администрации городского округа Оксана Рогачева-Маслова.

24 сентября — единый день открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей во всей Российской Федерации. В средней общеобразовательной школе № 18 Балашихи были подготовлены два кабинета площадью по 40 квадратных метров, оснащенные современным оборудованием, рассказала Оксана Рогачева-Маслова.

На создание центра образования «Точка роста» школе № 18 из федерального, областного и городского бюджетов было выделено около 2,5 миллиона рублей.

«Нашу школу включили в реализацию проекта „Точка роста“ весной 2019 года. Мы серьезно готовились: наши педагоги сначала прошли заочное обучение, потом часть из них направили на очное обучение в город Владимир», — уточнила директор школы Татьяна Алейникова.

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Преподаватель информатики Таисия Сухова пояснила, что на базе ее предмета модернизировали и открыли новые дисциплины. Среди них — «Лего-студия», «Робототехника», «Шахматы», «VR-шлем» (шлем виртуальной реальности) и «Квадрокоптеры». Занятия будут проходить во внеурочное время.

«У нас появились новые ноутбуки, 3D-принтер, интерактивный сенсорный комплекс. Также здесь откроют телестудию. Школьники научатся создавать виртуальный музей. Набор учащихся в группы еще идет», — добавила Таисия Сухова.

По словам преподавателя информатики, около 500 школьников уже изучают новые дисциплины в рамках центра образования «Точка роста».

Школу № 18 открыли в Балашихе в 1968 году. Образовательное учреждение оборудовано компьютерными залами, учебными мастерскими, актовым и спортивными помещениями. Всего там обучаются около 800 человек.

«Точка роста» — это специализированные центры образования цифрового и гуманитарного профилей, которые создаются на базе сельских общеобразовательных школ в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В 50 субъектах РФ открывается 2049 таких центров. В 36 городах Подмосковья — 77 центров.