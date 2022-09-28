Центр гуманной педагогики появится в столице Ямала | 360°

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Центр гуманной педагогики появится в столице Ямала

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В Салехарде откроют Центр гуманной педагогики. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

По данным информагентства, договоренность об открытии центра была достигнута во время приезда в город основателя Международного Центра гуманной педагогики Шалвы Амонашвили. Он проконсультировал родителей, побеседовал с учениками и провел семинар для учителей.

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«Дети спрашивали и обо мне, и о жизни в целом. Для меня это была сплошная радость. Это новое поколение, а я тот, кто оторвал кусочек XXI века», — поделился Амонашвили.

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