Центр гуманной педагогики появится в столице Ямала | 360°

Образование 28 сентября 2022, 10:21 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Центр гуманной педагогики появится в столице Ямала

Читать 360tv в

В Салехарде откроют Центр гуманной педагогики. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

По данным информагентства, договоренность об открытии центра была достигнута во время приезда в город основателя Международного Центра гуманной педагогики Шалвы Амонашвили. Он проконсультировал родителей, побеседовал с учениками и провел семинар для учителей.

Реклама

«Дети спрашивали и обо мне, и о жизни в целом. Для меня это была сплошная радость. Это новое поколение, а я тот, кто оторвал кусочек XXI века», — поделился Амонашвили.

Реклама

0 0 0 0 0 0