03 февраля 2023, 15:27
Центр для одаренных детей «Созвездие» в Новомосковске достроят в 2023 году
Строительство Центра для одаренных детей «Созвездие» в Новомосковске находится на завершающей стадии. Об этом сообщила «Тульская служба новостей» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В настоящее время завершили отделочные и строительные работы. В частности, уже возведен жилой блок на 200 человек, а также места для медпресонала и приема пищи. Кроме того, на территории построили физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным спортзалом.
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В «Созвездии» собираются открыть лицей «Олимп» с возможностью круглосуточного проживания и «Академию достижений» с профильными сменам.
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