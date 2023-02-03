Образование 03 февраля 2023, 15:27 Центр для одаренных детей «Созвездие» в Новомосковске достроят в 2023 году

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Строительство Центра для одаренных детей «Созвездие» в Новомосковске находится на завершающей стадии. Об этом сообщила «Тульская служба новостей» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В настоящее время завершили отделочные и строительные работы. В частности, уже возведен жилой блок на 200 человек, а также места для медпресонала и приема пищи. Кроме того, на территории построили физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным спортзалом.

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В «Созвездии» собираются открыть лицей «Олимп» с возможностью круглосуточного проживания и «Академию достижений» с профильными сменам.

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