Царевна со СПИДом и бомжи. Российские школьники прошли тест по сказке Пушкина
Как пишет «Кам 24», тестирование пятиклассников проходило 7 ноября в школе № 42. Детям раздали листки с вопросами по сказке «О мертвой царевне и семи богатырях». Ученики сфотографировали задания и показали родителям, удивление которых было не меньше, чем у детей.
В тесте, например, был вопрос «от какого угощения отказалась царевна». Школьникам было предложено выбрать из четырех вариантов: «от вина», «от водки», «от сигарет» или «от медовухи». Затем нужно было сказать жили в избе «бомжи», «богатыри» или же «рыцари». Также у детей спрашивали, от чего умерла злая царевна, предложив такие варианты ответа, как «злость», «тоска», «грипп» и «СПИД».
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По словам директора школы Ларисы Артеменко, учительница скачала задания из интернета, но опубликованная на сайте версия отличалась от напечатанной в итоге.
«К сожалению, учительница не просмотрела задание до конца перед тем, как давать его детям, поскольку была уверена, что тест не отличается от того, который она видела на ресурсе», — пояснила директор.
Она добавила, что педагог ошиблась неумышленно, поэтому никакие взыскания к ней применять не будут.
«Использовать тест она решила не для смеха, а чтобы разнообразить образовательный процесс. Но, к сожалению, не просмотрела задания до конца» — заключила Артеменко.