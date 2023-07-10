Образование 10 июля 2023, 14:06 Тридцать образовательных объектов за полгода ввели в Москве Заммэра Москвы Бочкарев: тридцать образовательных объектов ввели в эксплуатацию за полгода Сайт мэра и правительства Москвы

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За полгода в Москве ввели в эксплуатацию тридцать образовательных объектов общей площадью 219 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в этом году было сдано на 60% больше образовательных объектов, чем в предыдущем. Значительную лепту в развитие образования внесла Новая Москва, где инвесторы продолжили активно вкладывать средства в создание социальной инфраструктуры. За счет внебюджетных источников с начала года в столице уже построили 18 детских садов и девять школ.

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Среди новых объектов — семь дошкольных учреждений и четыре школы в кварталах ТиНАО. Также в Лефортове построили новое здание для Бауманской инженерной школы № 1580 и общеобразовательную школу на Волоколамском шоссе. В рамках адресной инвестиционной программы ввели в эксплуатацию школу в Некрасовке на 550 мест и два детских сада на востоке Москвы.

Новые общеобразовательные учреждения оборудовали специализированными кабинетами, IT-полигонами, лабораториями, мастерскими и спортивными залами. Некоторые детские сады оснастили бассейнами, а также пространствами для игр и кружков.

Бочкарев уточнил, что с начала 2023 года в столице уже оформили разрешительные документы на строительство еще 32 школ и детских садов общей площадью 370 тысяч квадратных метров более чем на 16 500 мест.

Ранее сообщалось о том, что почти 100 объектов построят в Москве для создания новых рабочих мест.