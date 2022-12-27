Образование 27 декабря 2022, 16:13 Три вуза Нижнего Новгорода вошли в сотню лучших в России по версии Forbes

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Три нижегородских вуза вошли в топ-100 лучших учебных заведений России 2022 года в рейтинге Forbes. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

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ННГУ имени Лобачевского занял 36 место в списке. Нижегородская государственная консерватория имени М. И. Глинки оказалась на 42 месте по уровню образования, а также на девятом — по качеству приема. Приволжский исследовательский медицинский университет стал 65-м, кроме того, он занял третье место среди медицинских вузов страны.