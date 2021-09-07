Три новых детских сада откроются в Новом Уренгое

Три новых детских сада достроили в Новом Уренгое. В каждом из них будет специальная образовательная программа, сообщило ИА «Север-Пресс».

В детском саду «Северное сияние», заработавшем в микрорайоне Строителей, акцент будет сделан на техническое направление, детям предложат играть в игры на тему строительства и газодобычи.

В саду «Северная сказка» в районе Коротчаево у детей будут развивать инженерное мышление, они изучат азы робототехники. В саду «Семицветик» в том же районе у детей будут развивать интерес к естественным и гуманитарным наукам.