Третий поток образовательной программы для архитекторов стартовал в Москве

Архитекторы, урбанисты и градостроители на неделю снова стали студентами. На новом образовательном курсе 100 специалистов из 51 субъекта решат, какими должны быть города будущего. Старт программе «Архитекторы.рф» дал Виталий Мутко.

За два предыдущих потока мы видим, что сейчас около 35 выпускников являются архитекторами городов, управляют, работают, у нас даже главный архитектор Карсавского края — выпускник нашего потока Виталий Мутко генеральный директор «Дом.рф»

На первом этапе изучать будут главные принципы жизнестойких городов. Проще говоря, модели городов, которые способны справиться с любым испытанием, яркий пример — пандемия. Важно все — от чистой воды из крана до детской площадки во дворе.

«Тема вполне себе очевидная в контексте ковидных мероприятий, с которыми столкнулись все города. С тем, как нужно менять наш образ жизни и как нам нужно адаптировать города к тем текущим вызовам, которые есть», — сказала директор института «Стрелка» Варвара Мельникова.

Архитектор должен уметь не только планировать новую среду, но и взаимодействовать с представителями власти. Этому тоже обучат во время программы.

«Губернатор должен опираться на профессиональное мнение тех людей, которые заинтересованы в качестве жизни этого города либо утверждаемого проекта планировки территорий», — отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Третий поток собрал участников со всей России. Их ждут лекции, тренинги, мастер-классы и экскурсии. А по итогам обучения — защита проекта.

«Хотелось тоже стать частью этого сообщества, расширить свой круг общения, взаимодействовать с коллегами, перенять их опыт, своим опытом поделиться, а также какие-то новые мировые практики узнать», — поделился главный архитектор г. Альметьевск Антон Севастьянов.

После обучения участники вернутся в регионы, чтобы создавать современную среду в своих городах.