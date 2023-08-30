Образование 30 августа 2023, 09:19 Треть российских школьников смогли заработать летом от 5 до 100 тысяч рублей ТАСС: работавшие на фрилансе школьники заработали до 100 тыс. рублей за лето РИА «Новости»

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Треть школьников РФ текущим летов устроилась на подработку. Каждый пятый ребенок смог заработать до 50 тысяч рублей, а у 3% доход достиг 100 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС, ознакомившись с данными исследования компании Maximum Education и сервиса «Работа.ру».

Около 29% российских школьников подрабатывали во время летних каникул. Примерно 53% нашли работу через членов семьи или знакомых, 10% узнали о вакансии через объявления в школе, кружке или спортивной секции. Еще 9% нашли подработку в соцсетях, 7% прибегли к сервисам по поиску работы и 5% сразу пошли на интересующие их предприятия.

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Согласно опросу заработок школьников летом составил от пяти до 15 тысяч рублей, указали 40% респондентов. Примерно треть заработала менее пяти тысяч рублей, еще 18% удалось получить от 30 до 50 тысяч рублей. При этом 6% смогли заработать порядка 75 тысяч рублей. Зарплату в 100 тысяч рублей получили около 3% опрошенных.

«Чаще всего (27%) школьники отвечали, что пока не решили, на что потратят заработанные деньги. 20% намерены купить новые гаджеты или модную одежду», — говорится в исследовании.

Большее количество опрошенных работали промоутерами (11%), на стройке (8%), вожатыми и их помощниками (7,5%). Школьники, которые заявили, что заработали за лето свыше 100 тысяч рублей, выбрали направленность общепита, фриланса и стройки.

Ранее российских школьников предложили денежно поощрять за пятерки и зачислять вознаграждение на «Пушкинскую карту».