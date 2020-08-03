Требования к школам из-за коронавируса могут смягчить

«Рекомендации могут быть скорректированы в сторону смягчения», — сказали в Роспотребнадзоре.

При этом пока школы готовятся к открытию в сентябре по новым правилам. Идея заключается в том, чтобы ученики разных классов по минимуму пересекались друг с другом.

Например, чтобы избежать скопления школьников на входе, где у них будут измерять температуру, рекомендуется использовать «все имеющиеся входы в образовательное учреждение».

«Необходимо постараться, чтобы дети из разных классов не находились друг с другом в одном помещении, в бассейне в том числе. Посещение бассейнов допускается по расписанию отдельными классами», — добавили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, по новым правилам, учителя должны будут приходить в классы к детям, а не наоборот. Как в этом случае провалить уроки физики, химии или физкультуры, чиновники не уточнили.

Во время уроков будут проветриваться коридоры, а на перемене — классы.