«Тотальный диктант» впервые можно будет написать на английском языке

«Тотальный диктант» в этом году впервые пройдет на двух языках: на русском и английском. Иностранную версию текста написал Дмитрий Глуховский.

«31 марта на сайте откроется регистрация на площадки акции 2021 года. Участники „Тотального диктанта“ этого года смогут проверить, хорошо ли они помнят правила правописания не только в русском языке, но и в английском — для этого нужно выбрать соответствующие площадки», — сообщили на сайте.

Диктант на английском языке смогут написать жители 18 городов на 52 площадках: в Астрахани, Брянске, Владивостоке, Владимире, Екатеринбурге, Иркутске, Курске, Москве, Новосибирске, Пензе, Самаре, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сургуте, Сыктывкаре, Тамбове, Уфе и Южно-Сахалинске.

Текст к диктанту на английском языке написал писатель Дмитрий Глуховский. В Москве его будут читать актер Аркадий Джем, телеведущий Александр Анатольевич, блогер Игорь Сивов, посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус.

Диктант на английском языке пройдет через полтора часа после начала русскоязычного. При проверке текста оценки за неправильную пунктуацию снижать не будут, только за орфографию.

В этом году «Тотальный диктант» пройдет 10 апреля. Столицей акции в этом году станет Якутск.