Толстовки могут попасть в школьную форму

Этот популярный у молодых людей элемент одежды добавлен в предварительный стандарт для школьников, разработанный по поручению Минпромторга.

«Толстовки могут получить статус школьной формы», — говорится в сообщении.

При этом данная одежда должна соответствовать определенным требованиям. Нужно подобрать для нее ткань, которая бы дышала, впитывала и удерживала влагу, не садилась после стирки. К кофтам также не должна быть пришита травмирующая фурнитура.

Кроме того, школьникам запрещено носить толстовки с изображениями асоциальной символики и незаконной пропаганды.

Предварительный национальный стандарт примут в ноябре. Он носит рекомендательный характер. Решение о ношении толстовок в качестве школьной формы примут в самих образовательных заведениях, написало агентство Ura.ru.

Журналист в сфере моды Влада Липская уверена, что школьная форма необходима. Она рассказала, какой должна быть современная одежда для учащихся.