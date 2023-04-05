Образование 05 апреля 2023, 19:11 «Только в условиях радикального преобразования школьной методики». Вассерман — о возможности возвращения черчения

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Член думского Комитета по просвещению Анатолий Вассерман обсудил с ИА НСН предложение вернуть черчение в российские школы.

По словам Вассермана, черчение в школах полезно тем, что формирует определенные навыки пространственного воображения.

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«Но проблема не в черчении, а в том, что любое расширение школьного курса вызывает множество нареканий по поводу того, что, мол, школьная программа и так перегружена», — заметил парламентарий.

По его мнению, она перегружена из-за своей несостоятельности. Он объяснил, что эта программа нацелена на разрушение целостной картины мира, а не на ее формирование.

«А зазубрить тысячи фактов несравненно сложнее, чем понять закономерности, с которых эти тысячи фактов без особого труда выводятся. Поэтому я в принципе не против черчения. Но осуществление этой инициативы возможно только в условиях радикального преобразования школьной методики, соответственно, школьной программы», — констатировал собеседник информагентства.