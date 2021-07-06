Только один российский школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов

Выпускница ростовского «Лицея КЭО» стала единственной школьницей России, которая сдала на 100 баллов четыре Единых государственных экзамена (ЕГЭ). Девушка продемонстрировала свои знания по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку. Как сообщил ТАСС, об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что 300 баллов на ЕГЭ получили 16 выпускников, 200 баллов набрали 409 школьников.

Глава ведомства отметил, что в 2021 году средние баллы по многим предметам на ЕГЭ значительно выросли.

«По большому количеству предметов средние баллы увеличились. Это литература, информатика и ИКТ», — заявил Музаев. Он подчеркнул, что также улучшились результаты по математике, физике, обществознанию и английскому языку.

Основной период Единого государственного экзамена прошел с 31 мая по 2 июля. Дополнительный начнется 12 июля и продлится до 17 числа. Министерство просвещения и Рособрнадзор пообещали, что изменения в даты назначенных экзаменов из-за пандемии вносить нее будут.