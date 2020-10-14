Тьюторы появятся в московских школах

Столичные власти предусмотрели дополнительные меры, которые позволят защитить от заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов с хроническими заболеваниями. Вместо них уроки будут вести студенты и выпускники профильных вузов.

Новый формат преподавания — тьюторство — появится в отдельных классах через две-три недели. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Опытные педагоги смогут помогать тьюторам и следить за учебным процессом дистанционно — как старшие наставники.

Собянин объяснил такой подход желанием лучше защитить от вероятного заражения вирусом пожилых учителей и тех педагогов, которые страдают хроническими заболеваниями.

Учителя старшего возраста и младше 60 лет также получат приоритетный доступ к вакцине от COVID-19, как только город начнет получать промышленные партии препарата. То же самое касается и педагогов с хроническими болезнями.

На удаленку из-за ситуации с COVID-19 с 19 октября в Москве уйдут учащиеся 6-11-х классов. Младшие школьники вернутся с каникул и продолжат учиться в обычном режиме.