Тюменским школьникам рассказали легенды и сказки коренных северян

Школьникам из Тюменской области рассказали легенды и сказки коренных северян. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Управление молодежной политики в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) подготовило экскурсионную программу для 80 учащихся. Школьники приехали в гости в рамках этнотура «В гости к ненцам», который продлится до конца недели.

Путешественников встретили в соответствии с национальными традициями. В настоящем чуме ученики послушали легенды и сказки ненецкого народа, посмотрели на быт коренных жителей тундры. Своими впечатлениями школьники будут делиться в социальных сетях.

Ранее российские власти начали рассматривать предложение о создании специального фонда для поддержки разработчиков компьютерных игр, популяризующих русскую историю и культуру.