Тюменские вузы и школы вернутся к очному формату с 21 февраля

В Тюменской области образовательные учреждения возвращаются к очному формату обучения с 21 февраля. Об этом сообщил RT со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

С понедельника очный формат обучения возобновляется в областных школах, вузах, техникумах, колледжах, а также в организациях дополнительного образования и спортивной подготовки. Отмечается, что перед занятиями во всех учреждениях проведут санитарную обработку помещений.