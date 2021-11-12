12 ноября 2021, 14:16
Тюменские школьники будут обучаться удаленно еще неделю
Дистанционное обучение продлили в школах Тюмени до 20 ноября
Дистанционное обучение для средней и старшей школы продлили в Тюмени до 20 ноября. Об этом сообщил «Ямал-регион» со ссылкой на местный оперштаб.
Также ограничения касаются вузов, колледжей, техникумов и всех дополнительных занятий. Это связано с эпидемической ситуацией в регионе.
Областные ведомства обязали организовать учебный процесс с использованием дистанционных технологий. Льготные категории учеников получат продуктовые наборы.
Младшие классы вернутся в школы 15 ноября.