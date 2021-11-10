TikTok запустил новый проект совместно с журфаком МГУ

Популярный видеосервис TikTok сообщил о запуске нового проекта совместно с факультетом журналистики МГУ. Его создатели задались целью повысить медиаграмотность пользователей и назвали кампанию «Лайкай, но проверяй».

Эксперты из университета расскажут любителям коротких видеороликов, почему так важно проверять источники и не распространять фейковый контент. Они сделают это в ходе прямых эфиров в TikTok, которые пройдут 16, 17 и 18 ноября, начало в 19:00 по московскому времени.

Также специально для этой программы известные блогеры, которые к тому же являются экспертами, запишут серию полезных роликов на тему верификации информации.

«Современная молодежь очень продвинута технологически, но она не всегда может осмыслить актуальные тренды, редко ориентируется в источниках информации, которые существуют в социальных сетях. Поэтому важно, чтобы современные медиа обучали свою аудиторию эффективному взаимодействию с контентом», — пояснила глобальную задачу авторов проекта декан факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Елена Вартанова.